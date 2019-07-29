СМИ назвали кандидата на должность посла Украины в США

Ранее президент подписал указ указ об увольнении Валерия Чалого с должности посла Украины в США

В Офисе президента рассматривают несколько кандидатур на должность посла Украины в США. Один из претендентов - дипломат Олег Шамшур, который сейчас возглавляет украинское диппредставительство во Франции.

Еще один возможный кандидат - посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко, пишет ВВС News Україна. Надоленко - кадровый дипломат и работал в посольстве Украины в США. Однако сам он в комментарии журналисту назвал эту информацию "слухами".

Шамшур - кадровый дипломат, он уже возглавлял посольство Украины в США в 2005-2010 годах. В эти дни он как раз находится в Киеве. Европейская правда также со ссылкой на источники сообщает, что в Офисе президента рассматривают его кандидатуру.

"Офис президента рассматривает нескольких кандидатов на должность посла в США. По одной информации, некоторые из них отказались ехать в Вашингтон, по другой - их не согласовали Штаты. Поэтому процесс затянулся", - сообщает ВВС News Україна.

Читайте такжеПосол США поведал, что насоветовал Зеленскому перед его встречей с Трампом

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Валерия Чалого с должности посла Украины в США и с должности украинского посла в Антигуа и Барбуда и Тринидад и Тобаго по совместительству. Кроме того, Зеленский принял решение заменить 12 руководителей посольств по всему миру.