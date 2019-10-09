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Ушел из Зе-команды, без альтернативы: Данилюк рассказал о планах на будущее

9 октября 2019, 06:57

Александр Данилюк не рассматривает никаких альтернативных предложений от команды президента.

Данилюк
Александр Данилюк был уволен с должности секретаря СНБО / Фото: Reuters

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, который ранее объяснил свой уход с должности нежеланием участвовать в "подковерных играх некоторых персонажей", уточнил, что ушел не только с должности главы СНБО, но и из команды президента.

При этом он добавил, что не рассматривает никаких альтернативных предложений.

"Я не буду сейчас раскрывать всего. Но на данный момент я ушел из команды. И никакие альтернативные предложения сейчас не рассматриваю", - сказал Данилюк в интервью Левому берегу.

На вопрос о том, есть ли альтернативные предложения, бывший секретарь СНБО ответил: "Нет. Я для них закрыт". При этом он уточнил, что ему предлагали должность посла в Великобритании или США, но он никогда такие предложения не рассматривал.

"Позиция посла США, одна из самых стратегически важных – на нее есть много желающих", - уточнил он.

По словам Данилюка, у него есть несколько предложений за рубежом, но он  хочет быть полезен в Украине.

Напомним, 27 сентября стало известно, что Александр Данилюк подал в отставку с поста секретаря СНБО. Позже в Офисе президента подтвердили наличие соответствующего заявления. 30 сентября президент Владимир Зеленский уволил Александра Данилюка с должности секретаря СНБО. Место Александра Данилюка в СНБО занял Алексей Данилов.

СНБО отставка Александр Данилюк новости Украины
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