Зеленский уволил Данилюка

Данилюк уволен с поста главы СНБО / Reuters

Президент Зеленский уволил Александра Данилюка с должности секретаря СНБО.

Указ подписан и только что опубликован на сайте президента.

Александр Данилюк был утвержден президентом Украины в должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны в конце мая 2019 года, после инаугурации Зеленского.

27 сентября стало известно, что Александр Данилюк подал в отставку с поста секретаря СНБО.

Позже в Офисе президента подтвердили наличие соответствующего заявления.

Читайте такжеПочему Данилюк хлопнул дверью, и что с ним будет делать ЗеленскийПо одной из версий Данилюк подал в отставку после того, как Глава украинского государства Владимир Зеленский, который ранее встретился с генсеком ООН, лично удалил фамилию секретаря Совета национальной безопасности и обороны из списка официальной делегации для визита в США.

По другой версии, возможная причина увольнения Данилюка – конфликт с руководителем офиса президента Андреем Богданом.