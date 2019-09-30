Зеленский уволил Данилюка

Президент Украины подписал документ, которым снял чиновника с поста главы СНБО.
Президент Зеленский уволил Александра Данилюка с должности секретаря СНБО.
Указ подписан и только что опубликован на сайте президента.
Александр Данилюк был утвержден президентом Украины в должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны в конце мая 2019 года, после инаугурации Зеленского.
27 сентября стало известно, что Александр Данилюк подал в отставку с поста секретаря СНБО.
Позже в Офисе президента подтвердили наличие соответствующего заявления.
Читайте такжеПочему Данилюк хлопнул дверью, и что с ним будет делать ЗеленскийПо одной из версий Данилюк подал в отставку после того, как Глава украинского государства Владимир Зеленский, который ранее встретился с генсеком ООН, лично удалил фамилию секретаря Совета национальной безопасности и обороны из списка официальной делегации для визита в США.
По другой версии, возможная причина увольнения Данилюка – конфликт с руководителем офиса президента Андреем Богданом.