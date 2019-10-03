Зеленский назначил нового секретаря СНБО: что о нем известно

Владимир Зеленский / Фото пресс-службы ОП

Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатом на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Так, место Александра Данилюка занял Алексей Данилов.

Пресс-служба главы украинского государства в четверг, 3 октября, обнародовала указ №733 о назначении Данилова на пост главы СНБО.

"Назначить Данилова Алексея Мячеславовича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в документе.

Кто такой Алексей Данилов

Алексей Данилов уроженец Луганской области. Он в 1962 году в Красном Луче. В 1981 году завершил Старобельский совхоз-техникум по специальности ветеринар. Позже он поступил в Луганский государственный педагогический университет имени Тараса Шевченко, в котором завершил обучение в 1999 году по специальности учитель истории. Через год Данилов закончил Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля по специальности магистр менеджмента и Луганский институт внутренних дел МВД Украины. Третье образование у нового секретаря СНБО юридическое.

У Данилова достаточно яркая политическая история:

1994-1997 год – занимал пост мэра Луганска;

2005 год - председателем Луганской ОГА;

2006 -2007 год - народным депутатом V созыва от Блока Юлии Тимошенко.

с декабря 2007 года - замдиректор Института европейской интеграции и развития.

Стоит отметить, что свою партийную деятельность Данилов начал в партии Яблоко еще в 2000 году, членом которой пробыл шесть лет и пять из них был членом политсовета, а с октября 2002 года занимал еще и пост зампредседателя политсилы. С 2007 года Данилов числился в рядах Партии вольных демократов и был замглавы.

Также известно, что новый секретарь СНБО женат и у него четверо детей и семь внуков.

Напомним, что 30 сентября президент Владимир Зеленский уволил Александра Данилюка с должности секретаря СНБО.