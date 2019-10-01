"Не хватает профессионализма": Данилюк во всеуслышание назвал реальную причину ухода из СНБО

Александр Данилюк объяснил, почему ушел в отставку / Reuters

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, которого 30 сентября уволил президент Владимир Зеленский, объяснил уход с должности нежеланием учувствовать в "подковерных играх некоторых персонажей".

"Уход с поста секретаря СНБО – моя инициатива. Это было сознательное решение, основанное на том, что происходит и как сейчас формируется политика. Мне просто не интересны подковерные игры, которыми занимаются некоторые персонажи", - сказал Данилюк.

При этом он уточнил, что предлагал президенту несколько вариантов, чтобы исправить ситуацию.

"Но к единой позиции мы не пришли. Хотя отношения у нас остались конструктивные. Не исключаю, что буду помогать ему, консультировать. Все-таки я поддерживал его с самого начала кампании, поэтому желаю ему успеха", - особо отметил Данилюк.

Также Данилюк уточнил, что в настоящее время еще не решил, чем будет заниматься.

"Поступают предложения, как правило, связанные с бизнесом. Правда, они в основном из других стран, а мне интересно поработать в Украине. Думаю, это будет независимая платформа. На данном этапе, мне кажется, так будет правильно", - подчеркнул бывший секретарь СНБО.

Кроме того, Данилюк обратил внимание на недостаточный уровень профессионализма у людей, которые пришли к власти.

"Власть в Украине сейчас очень разношерстная. В этой команде разные люди – есть те, кого я поддерживаю, а есть такие, кого не поддерживаю. Поэтому, когда говорят "власть", я сразу их разделяю. У всех разный уровень опыта. У многих, кто пришел, не хватает профессионализма. Это системная проблема, которая несет риск", - добавил Данилюк.

При этом он предостерег Зеленского от проблем.

"От его команды многого ждут. И если эти большие ожидания не реализуются, все получат серьезную психологическую травму.", - резюмировал Данилюк, передает Гордон.

Читайте такжеПочему Данилюк хлопнул дверью, и что с ним будет делать ЗеленскийНапомним, ранее сообщалось, что Александр Данилюк хлопнул дверью из-за обиды – якобы потому, что Владимир Зеленский не прокатил его в Америку. Глава украинского государства лично удалил фамилию секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка из списка официальной делегации для визита в США.

Именно это стало соломинкой, которая переломила спину верблюду – после этого Данилюк и решил написать заявление об увольнении, сообщила Украинская правда со ссылкой на источник в Офисе президента.

В свою очередь, в Офисе президента заявили о малоэффективности работы Данилюка.

Также ранее НАБУ заинтересовалось Александром Данилюком. В электронных декларациях Александра Данилюка были найдены нарушения Национальным агентством по предотвращению коррупции.

Нарушения касаются деклараций Данилюка за 2015 и 2016 гг., сообщил Telegram-канал Ukrainiannewsinside.