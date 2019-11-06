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Посол США в ЕС признал давление Трампа на Украину

6 ноября 2019, 08:56

Гордон Сондленд сменил свои показания в процессе расследования возможного импичмента Дональда Трампа.

Трамп
Дональд Трамп / Reuters

Посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд сменил свои показания в процессе расследования возможного импичмента президента США Дональда Трампа.

Дипломат в трехстраничном приложении к показаниям, которое он направил в комитеты Палаты представителей, вспомнил разговор 1 сентября с помощником президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком, сообщает CNN.

Сондленд заявил Ермаку, что помощь в области безопасности связана с расследованиями в отношении бывшего вицепрезидента Джо Байдена.

"Теперь я вспоминаю, как лично разговаривал с господином (Андреем) Ермаком, где я сказал, что восстановление американской помощи, скорее всего, не произойдет, пока Украина не выступит с публичным антикоррупционным заявлением, которое мы обсуждали в течение многих недель", - сказал Сондленд.

Благодаря новым показаниям Сондленда, демократы еще больше уверены в импичменте Трампа, так как они утверждают, что президент связал заморозку помощи США Украине с расследованиями против Байдена, а также взломом серверов Демократического национального комитета во время выборов 2016 года.

Отметим, что в своих показаниях, которые дипломат дал в октябре, он заявил, что не знал, почему помощь Украине была заморожена.

Напомним, во время телефонного разговора Трампа и Зеленского, стенограмма которого впоследствии была опубликована, американский лидер просил украинского коллегу начать расследование деятельности компании Burisma, связанной с сыном одного из наиболее вероятных кандидатов от Демократической партии на президентских выборах 2020 года Джо Байдена.

Трамп публично утверждал, что его заставили позвонить Зеленскому.  Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и США могут создать совместный следственный комитет, чтобы расследовать возможное давление на него со стороны президента США во время июльского разговора.

Позже, 73-летний президент США Дональд Трамп в очередной раз прокомментировал ситуацию с импичментом, которым ему угрожают, и, случайно назвал Владимира Зеленского президентом России.

Как сообщал Главред, исполняющий обязанности начальника штаба Белого дома Мик Малвани признался, что президент США Дональд Трамп действительно заморозил почти 400 млн долларов помощи для Украины отчасти для того, чтобы оказать давление с целью расследования действий демократов.  

Как известно, в расследовании дела об импичменте президента США Дональда Трампа уже давали показания экс-спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, бывший посол США в Украине Мари Йованович, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, посол США в Европейском Союзе Гордон Сондленд, временно поверенный США в Украине Уильям Тейлор.

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