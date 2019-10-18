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Белый дом давил на Украину – посол США

18 октября 2019, 11:13

Гордон Сондленд заявил, что был разочарован встречей с Дональдом Трампом.

Дональд Трамп
Дональд Трамп / Reuters

Президент США Дональд Трамп поручил послу США в Евросоюзе Гордону Сондленду и некоторым другим дипломатам и высокопоставленным чиновникам сотрудничать с его личным адвокатом Рудольфом Джулиани в вопросах, связанных с Украиной.

После общения Сондленда с членами трех комитетов Конгресса в процессе расследования возможного импичмента Трампа, члены комитетов отметили, что ответы американского чиновника подтверждают, что Джулиани был политическим поверенным Трампа в делах, касающихся Украины.

В то же время при даче показаний Сондленд пытался дистанцироваться от попыток Трампа и Джулиани оказывать давление на Украину в расследовании дела против демократического конкурента Джо Байдена и его сына Хантера, говорится в материале Associated Press.

Читайте такжеИмпичмент Трампа: Белый дом ушел в глухую оборонуПосол отметил, что не играл никакой роли в поощрении расследований по делу Байдена, сообщая законодателям, что, по его мнению, было бы неправильно приглашать иностранное правительство для проведения уголовных расследований для влияния на американские выборы.

По словам Сондленда, Дональд Трамп оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского с тем, чтобы тот начал расследование в отношении компании Burisma, в которой работал сын его политического оппонента Джо Байдена.

"Господин Джулиани подчеркнул, что президент [Трамп] хочет, чтобы президент Зеленский открыто заявил о том, что Украина начнет заниматься антикоррупционными вопросами... Господин Джулиани особо подчеркнул выборы 2016 года (включая сервер Демократической партии США) и Burisma; именно эти две антикоррупционные темы имеют значение для президента [Трампа]", – цитирует Сондленда Голос Америки.

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"Я спросил президента: "Что вы хотите от Украины?" "Президент ответил: "Ничего. Там нет quid pro quo (услуги за услугу). Президент повторил: "без quid pro quo" несколько раз. Это был очень короткий звонок. И я помню, президент был в плохом настроении", - рассказал он.

Напомним, во время телефонного разговора Трампа и Зеленского, стенограмма которого впоследствии была опубликована, американский лидер просил украинского коллегу начать расследование деятельности компании Burisma, связанной с сыном одного из наиболее вероятных кандидатов от Демократической партии на президентских выборах 2020 года Джо Байдена.

Трамп публично утверждал, что его заставили позвонить Зеленскому.  Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и США могут создать совместный следственный комитет, чтобы расследовать возможное давление на него со стороны президента США во время июльского разговора.

США Дональд Трамп Рудольф Джулиани Гордон Сондленд Украина
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