У Трампа "дали заднюю": открестились от давления на Украину

Мик Малвейни пояснил свою позицию по Украине / 112.ua

Исполняющий обязанности руководителя администрации президента США Мик Малвейни пояснил свои слова относительно приостановления выделения Вашингтоном помощи Украине.

В частности, ранее телеканал CNN приводил заявление Малвейни, в котором он утверждал, что заморозка почти 400 млн долларов помощи для Украины была обусловлена желанием оказать давление с целью расследования действий демократов.

Однако позже американский чиновник опроверг ранее сказанные слова. При этом он обвинил СМИ в том, что они неправильно его поняли.

"СМИ решили неправильно истолковать мои комментарии, чтобы продвинуть предвзятую и политическую охоту на ведьм против президента Трампа. Позвольте мне прояснить: не было никакой услуги за услугу в отношении военной помощи Украине и какого-либо расследования по выборам 2016 года. Единственной причиной, по которой мы удерживали деньги, были беспокойство по поводу отсутствия поддержки со стороны других стран и озабоченность по поводу коррупции", – объяснился Малвейни.

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Напомним, во время телефонного разговора Трампа и Зеленского, стенограмма которого впоследствии была опубликована, американский лидер просил украинского коллегу начать расследование деятельности компании Burisma, связанной с сыном одного из наиболее вероятных кандидатов от Демократической партии на президентских выборах 2020 года Джо Байдена.

Трамп публично утверждал, что его заставили позвонить Зеленскому. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и США могут создать совместный следственный комитет, чтобы расследовать возможное давление на него со стороны президента США во время июльского разговора.