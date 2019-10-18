  1. Главная
  3. Мир

У Трампа "дали заднюю": открестились от давления на Украину

18 октября 2019, 10:04

Мик Малвейни обвинил СМИ в том, что они неправильно его поняли.

США, Украина
Мик Малвейни пояснил свою позицию по Украине / 112.ua

Исполняющий обязанности руководителя администрации президента США Мик Малвейни пояснил свои слова относительно приостановления выделения Вашингтоном помощи Украине.

В частности, ранее телеканал CNN приводил заявление Малвейни, в котором он утверждал, что заморозка почти 400 млн долларов помощи для Украины была обусловлена желанием оказать давление с целью расследования действий демократов.

Однако позже американский чиновник опроверг ранее сказанные слова. При этом он обвинил СМИ в том, что они неправильно его поняли.

"СМИ решили неправильно истолковать мои комментарии, чтобы продвинуть предвзятую и политическую охоту на ведьм против президента Трампа. Позвольте мне прояснить: не было никакой услуги за услугу в отношении военной помощи Украине и какого-либо расследования по выборам 2016 года. Единственной причиной, по которой мы удерживали деньги, были беспокойство по поводу отсутствия поддержки со стороны других стран и озабоченность по поводу коррупции", – объяснился Малвейни.

Читайте такжеИмпичмент Трампа: Зеленский сделал важное заявление

Напомним, во время телефонного разговора Трампа и Зеленского, стенограмма которого впоследствии была опубликована, американский лидер просил украинского коллегу начать расследование деятельности компании Burisma, связанной с сыном одного из наиболее вероятных кандидатов от Демократической партии на президентских выборах 2020 года Джо Байдена.

Трамп публично утверждал, что его заставили позвонить Зеленскому.  Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и США могут создать совместный следственный комитет, чтобы расследовать возможное давление на него со стороны президента США во время июльского разговора. 

США Дональд Трамп Украина
Сейчас вы просматриваете новость «У Трампа "дали заднюю": открестились от давления на Украину». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:47
Когда закончится бабье лето 2019: синоптик дал точный прогноз погоды
10:42
Что даст запрет на участие в Евровидении для артистов-гастролеров в РФ мнение
10:41
Леди Гага запрыгнула на фаната и свалилась со сцены Видео
10:41
В Польше опровергли хвастливое заявление Нафтогаза о росте импорта газа Видео
10:26
British American Tobacco остановила производство в Украине: в чем причина
10:04
У Трампа "дали заднюю": открестились от давления на Украину Видео
09:55
Взрыв на химическом заводе под Ровно: люди жалуются на жуткую вонь Фото Видео
09:46
Гладковский обязан пройти все опущенческие ступени до самого низа мнение
09:30
Сериал Великі Вуйки: 7 и 8 серия смотреть онлайн Видео
09:30
Волынец рассказал, как рост стоимости железной руды приведет к росту трудовой миграции
09:29
Пашинский "засветился" еще в трех уголовных делах – Рябошапка Видео
09:22
Военный эксперт рассказал, когда введут миротворцев ООН на Донбасс
09:16
"Мощное пламя": в Киеве горела высотка, опубликованы фото и видео Фото
08:59
"Минск – это мертворожденное дитя": эксперт назвал ключ к урегулированию конфликта на Донбассе
08:48
Журналист анонсировал приезд Сенцова в Европарламент: названы дата и цель
08:38
Стадион - так стадион, или Почему Путин согласится на условия Киева по Донбассу мнение
08:32
Рябошапка рассказал, в каких преступлениях подозревают Гладковского
08:02
Глава Минэнерго США, который оказывал влияние на Нафтогаз, уйдет в отставку
07:25
Соратник Порошенко Кононенко выехал из Украины и вернется нескоро
06:56
Расследование против Байдена: у Трампа признали, что давили на Украину
06:54
Спасательный круг для Украины: что будет после провальной встречи в Минске мнение
06:30
Пневмония и осложнения: названы опасности новых вирусов гриппа Видео
06:18
Как отмечается День повара и День пищевика 2019: что подарить пекарю
05:59
Астролог указал на самое уязвимое место Козерога
05:40
Чат с политологом Юрием Романенко
05:36
"Путин добьется своих целей": Зеленского предостерегли об опасности
05:08
Сексолог рассказала, почему мужчины комплексуют из-за размеров пенисов
04:38
Играют, как кот с мышкой: Кравчук рассказал, может ли Украина верить Западу
04:01
Геморрой: эксперт рассказала о причинах, симптомах, лечении
03:16
"Привычка осталась": в Раде застукали "слугу народа" за распространением билетов
02:35
Психолог "дала рецепт" для преобразования жизни
01:49
Фото с больницы Анастасии Заворотнюк распространяют в сети Фото
01:04
"Сталинская практика доносов": экс-министр оценил закон об обличителях коррупции Видео
00:28
Падает башня: ученые нашли причину внезапной импотенции
00:03
"Немного жестокой любви": Трамп рассказал, как США договорилось с Турцией по Сирии
17 октября, четверг
23:48
Странная забывчивость: СБУ не внесла в санкционный список фирмы путинского олигарха Дерипаски Видео
23:17
Почки и сердце на продажу: в Киеве полиция накрыла торгующую органами клинику
22:53
Игоря Кононенко не выпускают из Борисполя за границу - Лещенко
22:31
"Огромное разочарование": Элтон Джон разнес ремейк Короля Льва
22:15
"Слуга хе*ов": Мосийчук жестко распек нардепа от Слуги народа за интимную переписку в Раде
22:00
В семье бывшего премьера Украины произошло большое горе: подробности
21:53
Скверный анекдот: на Волыни мужчина застрелил собственную тещу
21:43
Приватизация и рынок земли: Маркарова похвасталась переговорами с МВФ Видео
21:16
"Наглость Зе-депутата": "слуга народа" вляпался из-за помощников
21:16
"Президент Моццарела": Трамп угодил в публичный конфуз с переводом
21:02
Красивенный салат мимоза: состав и новая версия Фото
20:45
В Днепре произошло жуткое убийство: подробности преступления Видео
20:43
Укрпошта задерет цены: на сколько повысятся тарифы
20:25
"Лягнул Паркинсон копытами": в Сети подняли на смех Путина Видео
19:52
Печерский мечтатель: нардеп Гончаренко основал в Раде группу за "возвращение" Кубани
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять