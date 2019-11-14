"Злой и пьяный Луценко": в Конгрессе дали новые показания по делу об импичменте Трампа

Джордж Кент дал показания в Конгрессе США

Экс-президент Петр Порошенко одобрил предоставление бывшим генпрокурором Юрием Луценко информации адвокату президента США Рудольфу Джулиани, заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

Как подчеркнул он в ходе дачи показаний Конгрессу США, об этом рассказали бывший премьер-министр и еще три украинских министра.

При этом Кент рассказал о своем разговоре с первым заместителем главы НАБУ Гизо Углавой, который состоялся в посольстве США в преддверии публикации интервью Луценко.

"Он (Углава — ред.) пришел в посольство и рассказал, как накануне разговаривал с полностью пьяным Луценко. Луценко был злой. Он сказал, что за две недели до того дал интервью американскому журналисту, где обвинил посольство в работе против него, что это было его мотивацией (дать интервью — ред.), и посольство поддерживало Демократическую партию и не поддерживало партию Трампа. То есть те линии атаки, которые затем вышли в статьях, Луценко рассказал правоохранителю (Углаве — ред.)", - поведал Кент конгрессменам.

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Он добавил, что Луценко еще с мая 2018-го начал летать в США на встречи с Джулиани. В показаниях Кента также подчеркивается, что Луценко вел борьбу против тогдашнего посла США в Украине Мари Йованович, директора НАБУ Артема Сытника, Джо Байдена и его сына Хантера.

Напомним, ранее бывший советник спецпредставителя США по Украине Кристофер Андерсон в своих показаниях перед Конгрессом заявил, что Трамп запрещал публиковать любые заявления по ситуации в Керченском проливе.