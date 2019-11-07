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Волкер "слил" Луценко: изворачивался и врал, чтобы остаться на должности

7 ноября 2019, 09:03

Юрий Луценко стремился избежать расследования против себя, утверждает Курт Волкер.

Волкер
Курт Волкер / Фото: Reuters

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко распространял неправдивую информацию для того, чтобы остаться на своей должности, заявил экс-спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Я считаю, что генпрокурор Луценко действовал в собственных интересах, откровенно распространяя выдумки, чтобы казаться важным для США, потому что он хотел сохранить свою работу", - заявил Волкер во время своих показаний Конгрессу.

Он напомнил, что Луценко должен был уйти после выборов нового президента, однако стремился избежать увольнения для предотвращения расследования против себя.

"Поэтому он стремился казаться важным и ценным для Соединенных Штатов, потому что Соединенные Штаты могли бы предотвратить его увольнение новым президентом", - пояснил Волкер конгрессменам.

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Напомним, ранее экс-посол США в Украине Мари Йованович рассказала, как Луценко игнорировал призыв реформировать Генпрокуратуру.

США Конгресс Юрий Луценко Курт Волкер Украина
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