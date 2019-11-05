Йованович рассказала, как Луценко игнорировал призыв реформировать Генпрокуратуру

Мари Йованович / pravda.com.ua

Экс-посол США в Украине Мари Йованович дала показания перед Конгрессом США и заявила, что бывший генпрокурор Юрий Луценко не выполнил ни одну из своих целей и ему не нравилось, что посольство призывало к реформе Генпрокуратуры.

По словам Йованович, когда Луценко пришел на должность руководителя ГПУ, у него было три цели: реформа Генпрокуратуры, наказание ответственных за убийства на Майдане во время Революции Достоинства и расследование отмывания средств, чтобы вернуть более 40 миллиардов долларов, которые вывели из Украины бывший президент Виктор Янукович и его подручные.

"Ни одна из целей не была выполнена. Мы считали это хорошими целями и стремились привлечь его работать в этом направлении, а он на самом деле на это не обращал внимания", - цитирует Йованович Голос Америки.

"Думаю, господину Луценко не нравилось, что Посольство продолжало призывать к очищению Генпрокуратуры", - добавила экс-посол.

Кроме того, Йованович рассказала, что Луценко хотел, чтобы посольство организовало его встречу с генеральным прокурором (США), директором ФБР и другими. Он вроде бы имел для них важную информацию, но не хотел предоставить ее для проверки ФБР.

"Теперь я понимаю, что это была ложная информация в отношении меня", – заявила экс-глава посольства США в Украине.

Читайте такжеСкандал с Йованович окончательно превращает Украину в токсичный регион

Напомним, перед президентскими выборами в Украине вокруг посла США разгорелся скандал после того, как в интервью американскому изданию The Hill Юрий Луценко обвинил Мари Йованович в том, что та передала ему список людей, в отношении которых запрещено проводить какие-либо следственные действия.

Мари Йованович отослали с должности посла США в Украине в мае 2019 года. Позже стали известны подробности ее отстранения от должности.