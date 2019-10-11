Йованович даст показания по делу об импичменте Трампа

Йованович даст показания в палате представителей США / radiosvoboda.org

Бывший посол США в Украине Мари Йованович 11 октября прибыла в палату представителей для предоставления показаний в рамках расследования конгрессменов по вопросу об импичменте президенту страны Дональду Трампу.

Как сообщают американские СМИ, слушания проходят за закрытыми дверями.

Вернувшаяся в США после отставки в мае 2019 года Йованович, по предварительным данным, расскажет о взаимодействии Вашингтона и Киева по вопросу о расследовании в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

Как ранее сообщалось, стали известны подробности отстранения от должности бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

Напомним, перед президентскими выборами в Украине вокруг посла США в Украине разгорелся скандал после того, как в интервью американскому изданию The Hill Юрий Луценко обвинил посла США в Украине Мари Йованович в том, что та передала ему список людей, в отношении которых запрещено проводить какие-либо следственные действия.