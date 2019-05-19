Завершение каденции: посол США Йованович перечислила достижения Украины

Мари Йованович рассказала об позитивных результатах работы в Украине / РБК-Украина

Посол США в Украине Мари Йованович 20 мая завершает работу в Украине и возвращается в Вашингтон. В связи с окончанием каденции дипломат дала оценку украинским реформам, реализованным в последние годы.

"В течение трех-пяти лет после Революции Украина достигла огромного прогресса. Я вспоминаю все, что было достигнуто, например, стабилизация экономики, сотрудничество в рамках программы МВФ, - это было нелегко, но это означает, что фундаментальные принципы окрепли в Украине или вскоре укрепятся", - говорит он в видеообращении, опубликованном в YouTube.

Йованович акцентировала, что продолжаются реформы во многих сферах, однако для их завершения понадобится еще много лет работать.

"Украина стоит на пути к европейскому будущему, и это чрезвычайно важно. Я вижу прогресс в борьбе с коррупцией. Коррупцию не побороли, но был достигнут прогресс, такой как запуск Антикоррупционного суда в этом году", - сказала она.

По словам дипломата, последние выборы продемонстрировали, что украинцы стремятся к изменениям, но еще больше – к фундаментальным изменениям во всех сферах.

"Украинцы четко высказались, что они хотят успешной борьбы с коррупцией и победой над ней, значительных изменений в управлении страной, в стиле повседневной жизни украинских лидеров, в том, как ведется бизнес", - отметила Йованович.

Напомним, исполнять обязанности Йованович временно будет бывший посол США в Украине Уильям Тейлор.