Экс-генпрокурор Луценко вернулся в Киев

Юрий Луценко / УНИАН

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, которого ранее заметили в Лондоне, вернулся в Украину из-за болезни жены Ирины. Об этом Луценко написал, комментируя пост в Facebook политолога Михаила Чаплыги, который предположил, что супруги Луценко сбежали из страны, прихватив с собой "несгораемое бабло".

"Уехали с баблом и показали нам фак: чета Луценок, Бабченко (с кошельком), Кононенко, Матиос... чуть ранее Гонтарева и Яресько... Знают толк в выражении "вовремя выйти из Игры с несгораемым баблом. Говорят, что вышедших на порядкт больше... вместе с баблом. Дальше будет треш", - написал Чаплыга.

В свою очередь, Луценко прокомментировал пост Чаплыги так: "Миша, кончай исходить ядом. Я в Киеве. Жена перенесла тяжелые проблемы с сердцем".

Сразу после этого автор поста удалил публикацию, объяснив, что проблемы со здоровьем являются "табу для сатиры".

"Снес один из постов. Об уехавших в Лондон. Снес по моральным соображениям. В новости в СМИ о якобы отказе от мандата речь шла о мотиве - по состоянию здоровья. Я не обратил сразу внимание, а сие есть табу для сатиры. За сим сию тему закрываю", - написал Чаплыга.

Напомним, 1 ноября народный депутат от партии Европейская солидарность Ирина Луценко написала заявление о сложении с себя депутатских полномочий в связи с состоянием здоровья.

Как сообщал Главред, в конце сентября стало известно, что экс-руководитель Генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко выехал из Украины в Великобританию. Там он якобы решил учить английский язык. Позже его заметили в Лондоне. На шее у него висела ленточка и бейдж из престижной школы английского языка The London School of English. Цены на обучение в школе высокие - один час занятий английским по видеосвязи стоит 60 фунтов стерлингов (почти 2000 гривен), а "обычный английский" для тех, кому за 30 лет, стоит 665 фунтов стерлингов (21,5 тысяч гривен) в неделю.