Более 50 тыс. грн в неделю: стало известно, в какой лондонской школе Луценко учит английский

На шее Юрия Луценко заметили ленту бейдж из престижной школы The London School of English.
На днях бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который выехал из Украины, чтобы учить английский язык, заметили в Лондоне. На шее у него висела ленточка и бейдж из престижной школы английского языка The London School of English. Вероятно, именно там и проходит обучение бывший генпрокурор.
The London School of English расположена в роскошном районе Holland Park в западном Лондоне на берегу Темзы. Тут есть и шикарные рестораны, и дорогие бутики, пишет Страна. Цены на обучение в школе высокие - один час занятий английским по видеосвязи стоит 60 фунтов стерлингов (почти 2000 гривен), а "обычный английский" для тех, кому за 30 лет, стоит 665 фунтов стерлингов (21,5 тысяч гривен) в неделю. Интенсивный курс с индивидуальными занятиями обойдется в более чем полторы тысячи фунтов или более 50 тысяч украинских гривен в неделю.
Видео Юрия Луценко на улице Лондона было опубликовано 19 октября.
Читайте такжеГотовится к глубокой лежке: зачем Луценко уехал учить английскийНапомним, в конце сентября стало известно, что экс-руководитель Генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко выехал из Украины в Великобританию.
Позже стало известно, что бывший глава ГПУ Юрий Луценко был уволен с нарушением, поэтому может восстановиться в должности.