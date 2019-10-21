Более 50 тыс. грн в неделю: стало известно, в какой лондонской школе Луценко учит английский

Юрий Луценко решил не экономить на изучении английского / скриншот

На днях бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который выехал из Украины, чтобы учить английский язык, заметили в Лондоне. На шее у него висела ленточка и бейдж из престижной школы английского языка The London School of English. Вероятно, именно там и проходит обучение бывший генпрокурор.

The London School of English расположена в роскошном районе Holland Park в западном Лондоне на берегу Темзы. Тут есть и шикарные рестораны, и дорогие бутики, пишет Страна. Цены на обучение в школе высокие - один час занятий английским по видеосвязи стоит 60 фунтов стерлингов (почти 2000 гривен), а "обычный английский" для тех, кому за 30 лет, стоит 665 фунтов стерлингов (21,5 тысяч гривен) в неделю. Интенсивный курс с индивидуальными занятиями обойдется в более чем полторы тысячи фунтов или более 50 тысяч украинских гривен в неделю.

Видео Юрия Луценко на улице Лондона было опубликовано 19 октября.

Читайте такжеГотовится к глубокой лежке: зачем Луценко уехал учить английскийНапомним, в конце сентября стало известно, что экс-руководитель Генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко выехал из Украины в Великобританию.

Позже стало известно, что бывший глава ГПУ Юрий Луценко был уволен с нарушением, поэтому может восстановиться в должности.