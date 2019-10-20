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"Чмо, из наливайки хиляет, сэр херов": "бздливое животное" Луценко засекли в Лондоне - видео

20 октября 2019, 14:54

Видео вызвало ажиотаж в Сети, многие украинцы убеждены, что Луценко должен сидеть в тюрьме и "хлебать баланду".

Юрий Луценко в Лондоне
Юрий Луценко в Лондоне / сриншот

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, на которого ранее в НАБУ завели дело, был замечен одним из украинцев, который решил снять встречу на камеру своего мобильного телефона.

В свою очередь видео оказалось у бывшего депутата Михаила Добкина, который разместил его на своей странице в социальной сети.

Отметим, на видео отчетливо видно, что Юрий Витальевич пытался убежать от своего "преследователя", при этом ответил на пару вопросов, смачно закусывая свои ответы яблоком. В частности, Луценко заявил, что в Лондоне учится.

"Ландан, ис зе кэпитал оф Грэйт Британ!" - доказано Сэром Юриком Луценк￼о. Вопрос! А где его Сэруха?" – подписал видео Михаил Добкин.

Добавим, что видео вызвало ажиотаж в Сети, многие украинцы убеждены, что Луценко должен сидеть в тюрьме и "хлебать баланду".

"Ну чмо! явне ЧМО! такому як цеглиною розкрають голову то перший піду на вулицю горланити АЛІЛУЯ!", - отметил Людвиг Аристарх.

"Помолодел, похорошел. Вот что даёт изучение английского языка! Напряг немного мозги, подышал ЛондОнским туманом...", - добавила Раиса Прыгорь.

"Юрок осваивает Шотландские виски и местные напитки)", -  убежден Андрей Слива.

"По ходу в Лондоне готовят майдан. Предупредите королеву", - высказалась Ольга Дюнова.

"Из лондонской наливайки хиляет, сэр херов, фруктой закусывает! А вообще полный зашквар!", - убежден Тарас Гришутин.

"Удручающая морда лица,посмеялась Вся Украина ,а заодно и прослезилась..,он должен где нибудь в стране баланду хлебать,а не яблоки  за 3-и девять земель точить ..", - вставил свои пять копеек Игорь Иваникович.

"Шел 5 год войны.... Луценко сражался на лондонском фронте против путена...", - считает Евгений Якунин.

"А Луцик перепугался прилично. Бздливое животное", - подчеркнул Валерий Красин.

Читайте такжеЛуценко через сообщников Джулиани добивался отставки Йованович – СМИНапомним, ранее сообщалось, бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко был уволен с нарушением, поэтому может восстановиться в должности.

По информации, в случае увольнения генерального прокурора президент или Верховная рада должны получить от квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров вывод о выполнению Генпрокурором профессиональных обязанностей.

Однако такой документ получен не был. В Офисе президента заявили. что такой документ отсутствует. В Верховной раде также ответили, что указанный вывод к ним не поступал, передал Bihus.Info.

Лондон Юрий Луценко Михаил Добкин генеральный прокурор новости Украины
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