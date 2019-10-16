В НАБУ завели дело на Луценко

Юрий Луценко / Фото: УНИАН

Национальное антикоррупционное бюро взялось за бывшего генпрокурора Юрия Луценко, отношении которого в Государственном бюро расследований уже открыли уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью или служебным положением.

НАБУ также заинтересовалось возможными злоупотреблениями Луценко и открыло производство по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением). Как сообщают Украинские новости, дело открыто во исполнение решения Соломенского суда Киева, который обязал расследовать возможные преступления Луценко.

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Напомним, ранее сообщалось, что бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко был уволен с нарушением, поэтому может восстановиться в должности. Как известно, Юрий Луценко подал в отставку 29 августа 2019 года.