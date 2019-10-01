"Из страны выпускают уродов": на Луценко из-за казино завели дело - ГБР

На Луценко завели дело / УНИАН

В Государственном бюро расследований начали уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью или служебным положением экс-генпрокурором Украины Юрием Луценко.

Отметим, ранее нардеп Давид Арахамия заявил, что бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко является акционером сети нелегальных казино.

"Когда мы начали изучать нелегальный игорный бизнес, то бенефициаром оказался весь политикум... Например, Юрий Луценко является акционером сети подпольных казино", - сказал Арахамия в эфире телеканала ZIK.

Так вот, по заявлению Арахамии и открыли дело, сообщил и.о. начальника отдела работы с общественностью и СМИ ГБР Максим Белоусенко.

"На Луценко по заявлению Арахамии (председатель парламентской фракции "Слуга народа" - Ред.) открыто уголовное производство по ч.1 ст. 364 УКУ (злоупотребление властью и служебным положением - Ред.)", - сообщил он, передает УНН.

Отметим, в соцсетях уже начали возмущаться, ведь Луценко покинул страну.

"Да сколько можно этих позывов открывать??? Толку от них?! Почему из страны выпускают этих уродов??? если они под следствием или подозрением???", - пишет Зоя Геральдовна.

"Сбежал, и вернется когда с кем -то договорится", - убеждена Людмила Корнева.

Читайте такжеСудьба Трампа: Луценко согласился дать показания в Конгрессе СШАНапомним, ранее сообщалось, экс-генпрокурор Луценко "слинял" из Украины, сообщил бывший депутат Верховной Рады 8-го созыва, журналист Сергей Лещенко.

"Бывший генеральный прокурор Луценко слинял из Украины... в Британию. В самый разгар кризиса в связи с импичментом Дональду Трампу, который спровоцировали поставки дезинформации от Луценко в адрес Руди Джулиани", - написал Лещенко в своем Telegram-канале.