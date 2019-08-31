Арахамия раскрыл страшную тайну Луценко

Юрий Луценко - акционер сети подпольных казино / УНИАН

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который в день увольнения сделал глупость, является акционером сети нелегальных казино, заявил глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия.

"Когда мы начали изучать нелегальный игорный бизнес, то бенефициаром оказался весь политикум... Например, Юрий Луценко является акционером сети подпольных казино", - сказал Арахамия в эфире телеканала ZIK.

Напомним, ранее Юрий Луценко вернулся из отпуска во Франции и сразу же стал делиться впечатлениями в Facebook. По словам главы ГПУ, его отпуск длился 10 дней, а отдыхал он в Провансе.

Читайте такжеЛуценко затаил обиду на Зеленского из-за женщиныТакже ранее жена Луценко, Ирина пришла на благотворительный вечер в вышитом льняном платье модели Swan (Лебедь) от украинского дизайнера Юлии Магдыч стоимостью 1920 долларов – это около 50300 грн.