Жена Луценко пришла на благотворительный вечер в платье за 50 тысяч гривен

26 июня 2019, 18:35

Нардеп покрасовалась в вышитом наряде от украинского дизайнера.

Ирина Луценко
Ирина Луценко примерила вышиванку за полсотни тысяч гривен / facebook/i.lutsenko.press

Народный депутат, жена генерального прокурора Украины Ирина Луценко вышла в свет в вышиванке стоимость 50 тысяч гривен.

Политик с супругом Юрием Луценко побывала на Благотворительном вечер Анна Киевская. Новое тысячелетие, организованном Центром Анны Киевской, и показала фото на своей странице в Facebook.

Для мероприятия Ирина выбрала вышитое льняное платье модели Swan (Лебедь) от украинского дизайнера Юлии Магдыч стоимостью 1920 долларов – это около 50300 грн.

Платье стирать нельзя, только сухая чистка, срок пошива – до 3 недель.

Ранее Ирина Луценко приехала на сьезд Порошенко с сумочкой почти за 100 тысяч гривен. Это не первый "одежный" скандал - в декабре Луценко пришла в Раду в дорогих брендовых ботильонах за тысячу долларов, а до того выгуляла пиджак за $ 3 тысячи.

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Тина Кароль вышиванка Ирина Луценко
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