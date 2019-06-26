Жена Луценко пришла на благотворительный вечер в платье за 50 тысяч гривен

Ирина Луценко примерила вышиванку за полсотни тысяч гривен / facebook/i.lutsenko.press

Народный депутат, жена генерального прокурора Украины Ирина Луценко вышла в свет в вышиванке стоимость 50 тысяч гривен.

Политик с супругом Юрием Луценко побывала на Благотворительном вечер Анна Киевская. Новое тысячелетие, организованном Центром Анны Киевской, и показала фото на своей странице в Facebook.

Для мероприятия Ирина выбрала вышитое льняное платье модели Swan (Лебедь) от украинского дизайнера Юлии Магдыч стоимостью 1920 долларов – это около 50300 грн.

Платье стирать нельзя, только сухая чистка, срок пошива – до 3 недель.

Ранее Ирина Луценко приехала на сьезд Порошенко с сумочкой почти за 100 тысяч гривен. Это не первый "одежный" скандал - в декабре Луценко пришла в Раду в дорогих брендовых ботильонах за тысячу долларов, а до того выгуляла пиджак за $ 3 тысячи.