Кто куда, а Луценко - в Прованс: Генпрокурор похвастался фото с отдыха

1 августа 2019, 15:01

Юрий Луценко провел свой отпуск во Франции.

Луценко
Луценко / Фото: Facebook / Юрий Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко вернулся из отпуска во Франции и сразу же стал делиться впечатлениями в Facebook.

По словам главы ГПУ, его отпуск продолжался 10 дней, а отдыхал он

в Провансе.

"Невероятная атмосфера простоты и красоты. Горы, виноград, лаванда, море. И друзья", – написал Луценко и опубликовал фотографии.

  • Отпуск Луценко Facebook Юрий Луценко
  • Отпуск Луценко Facebook Юрий Луценко
  • Отпуск Луценко Facebook Юрий Луценко
  • Отпуск Луценко Facebook Юрий Луценко
  • Отпуск Луценко Facebook Юрий Луценко
  • Отпуск Луценко Facebook Юрий Луценко
  • Отпуск Луценко Facebook Юрий Луценко

Также Луценко прокомментировал слова нардепа Сергея Лещенко, который ранее сообщил, что 23 июля генпрокурора видели в Горде за обедом с друзьями в отеле премиум класса: "И враги, которые проиграли выборы – и, чтобы не выпасть из новостей, привычно врут об отелях, в которых я якобы проживал. На самом деле – обедал".

Напомним, 27 мая Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о намерении уйти в отставку сразу после парламентских выборов, которые состоялись 21 июля. Однако, 22 июля стало известно, что Юрий Луценко ушел в официальный отпуск.

Как сообщал Главред, экс-президент Петр Порошенко транзитом через Турцию отправился в Объединенные Арабские Эмираты.  Нардеп-беглец Александр Онищенко считает, что Порошенко уехал из Украины не ради отдыха, а исключительно ради встреч с авторитетными западными лоббистами.

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