Нардеп-беглец Онищенко рассказал, почему Порошенко покинул Украину

Биллборд Петра Порошенко / Reuters

Петр Порошенко внезапно покинул Украину отнюдь не ради отдыха, а исключительно ради встреч с авторитетными западными лоббистами.

Таким мнением со своими подписчиками в социальной сети Facebook поделился коммерсант, нардеп-беглец Александр Онищенко.

"Петр Алексеевич понимает, что по его фигуре плотно начали работать все. Также он понимает, что если копнут глубже, то созданный его политтехнологами образ "Порошенко - патриот" рассыпается как карточный домик за секунду. Поэтому у Петра Алексеевича осталась последняя надежда на западных партнеров", − написал он.

Напомним, накануне президент Украины Петр Порошенко вместе с семейством покинул пределы страны, при этом отказавшись от положенной государственной охраны.

До этого он появился на публичном мероприятии в пиджаке с неправильно застегнутыми пуговицами, за что и был как следует осмеян в социальных сетях.