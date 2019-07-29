"Хорошо, что не заправил в трусы": в Сети насмехаются над Порошенко из-за пиджака

Порошенко стал объектом насмешек / Facebook Александр Волков

Пятый президент Петр Порошенко стал объектом насмешек в Сети. Экс-гаранта высмеяли из-за того, что он появился на публике в пиджаке, на котором были неправильно застегнуты пуговицы.

Фото экс-президента в довольно расхлябанном виде опубликовал на своей странице в Facebook Александр Волков. Журналист высмеял бывшего гаранта и сравнил его с мэром Киева Виталием Кличко.

"А сегодня нормально застегнуть пиджак не все могут. Вернее, застегнуть могут не только лишь все. Мало кто может это сделать", – иронично подписал фото Волков.

К издевкам активно подключились и пользователи соцсети.

"Скажите спасибо, что не в трусы на этот раз", "Добре що не на яйце...", "И носков драных не видно", – пишут пользователи Facebook.

"Воззвали" комментаторы и к бывшей первой леди: "Марина!!! Прекрати!!! Сил уже нет!!! Купи ты ему спортивный костюм, чтоле...".

Напомним, ранее супругу Петра Порошенко Марину распекли в Сети за "показушный" поход к врачу с фотографом.