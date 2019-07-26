"Чума болотная, мозгами поехала": "умирающая" Марина Порошенко стала посмешищем в Сети

Марина Порошенко сдала кровь / .facebook.com/ Alexandr Volkov

Жена пятого президента Украины Петра Порошенко Марина, которой ранее посоветовали дать леща мужу за "шапито" на выезде, пришла сдавать кровь в компании двух дочерей и фотографа.

Дочери держали Марину за руку во время процедуры, а фотограф фиксировал все это действо с разных ракурсов.

Отметим, что фотографии Марины Порошенко во время медицинской процедуры вызвали резонанс в Сети.

"Дочери, скорее всего, прилетели из Лондона специально для участия в этой показухе. Я конечно извиняюсь, но это семейка ебан*тых театралов. Просто я многократно проходил процедуру плазмофереза, в ходе которой берут 800 миллилитров крови - это вдвое больше, чем берут у доноров. Это не оказывало никакого воздействия на организм, абсолютно никак не ощущалось и, когда я представил, что я взял бы с собой на процедуру каких-то родственников, которые держали бы меня за руку - это вызвало у меня приступ гомерического смеха. Ну реально комедия, люди не в себе и не понимают, как они выглядят со стороны", - прокомментировал фотографию Марины Порошенко в социальной сети Facebook Александр Волков.

"Какое упущение. Где поп чтобы отпевал сразу?", - сказал Евгений Середа.

"Я уже подумал по этой фотке, что жене ПАП стало плохо и она упала в обморок, когда сказали, что её муж поехал на допрос в ДБР!!!", - высказался Евгений Гаргалюк.

"Выглядит, как эвтаназия)))", - отметила Наталия Спиженко.

"Стыдуха эта Марина хоть бы не позорилась, тысячи людей ходят сдавать кровь, а она с фотографом пришла - большой подвиг, ха ха ха", - убеждена Вера Ведехина.

"Почти балет, умирающий лебедь. Не мешайте им они открывают в себе новые таланты. Хотя выглядит цинично", - высказалась Вера Азарова.

"Я не знаю, как дочери, но старший сын и Марина такие же невменяемые, как глава семейки. Это даже не обсуждается. Достаточно вспомнить отдельные эпизоды : Марина публично поздравляет мужа по тв и говорит при этом, что Петра Украине бог послал, Марина на том же тв ведёт утреннюю гимнастику, публичные поцелуи на публику в годовщину свадьбы, походы по супермаркетам на камеру, поедание плова... Всегда возникал вопрос : она что, такая неумная? - нет, дело не в этом, хотя всё может быть. Она просто такая же циничная, как и её муж. Когда на протяжении совместной жизни видишь, что эта сладкая жизнь даётся путём, мягко говоря, воровским, то свыкаешься с мыслью, что это нормально. У Марины на лице всё написано. А разве Ира Геращенко не актриса? А её тёзка Луценко? Это политический театр", - добавила Светлана Голубовская.

"Чума болотная .. лучше б она фотографа наняла чтоб запечатлил как она деньги выделенные на детские дома украла", - возмутилась Алиса Федоряка.

"Показуха высшей степени. Уже смотреть на эту семейку не хочется. Мозгами едут и при чем и муж и жена одинаково", - подчеркнула Тамара Прокопенко.

Напомним, 25 июля на машину Петра Порошенко напали, один человек запрыгнул на капот.

Также протестующие выкрикивали лозунги "Порох гэть!" и "сдохни Петя!".

Читайте также"Воскреснет из пепла": политолог объяснил, почему Порошенко рано хоронятКроме того, между сторонниками и противниками Порошенко началась потасовка.

Охране экс-президента пришлось вступить в противостояние с агрессивно настроенными неизвестными и даже применить баллончики со слезоточивым газом.