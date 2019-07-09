"Сывочолый йо*нулся, вовремя придурка сняли": Марине советуют дать леща Порошенко за "шапито на выезде"

Дирижирующий Порошенко взорвал соцсети / скриншот

Пятый президент Украины Петр Порошенко в рамках предвыборного тура побывал в Прикарпатье, где публично продемонстрировал свои "таланты".

На видео, которое появилось в Сети, глава партии Европейская солидарность со сцены пытался завести свой электорат: "Давайте проверим! Еще раз! Армия! Ес! Нет-нет! Еще раз! Армия! Ес! Вира! Ес! Мова! Ес! Армия! Мова! Вира! Ес! Ес! Ес!" Отметим, каждый раз после фразы "ЕС!" Порошенко делал жест локтем вниз.

Поддерживали со сцены Петра Алексеевича его супруга Марина Порошенко и соратники по партии.

Судя по всему, Петр Порошенко решил брать избирателя юмором, но не сильно хорошо у него получается это дело, ибо подобное чудачество на сцене во время агитации в соцсетях вызвало только смех и издевки.

"Петро діріжор)))))", - пишет Сергей Янишевский.

"Ему по ходу у рычага тепловоза надо было быть, но не у власти", - считает Екатерина Мунтян.

"А ещё на Зеленского, клоун говорит... Шапито на выезде, ганьба", - добавила Тоня Белецкая.

"Зовсім кукухой сивочолий йобнувся", - подчеркнул Алекса Кравченко.

У многих такой Петр Порошенко вызывает только сочувствие. Люди советуют бывшему президенту смириться и уйти.

"Сколько можно позориться, уймитесь наконец то Петр Алексеевич,смотритесь с тем, что Ваше время ушло!", - высказалась Людмила Соколова.

"Какой ужас! Что с ним???", - вопрошает Светлана Болотина Савчук.

"Заберите психического!!!Это уже не смешно", - сказала Елена Горганова.

"Вовремя придурка сняли с поста президента", - убежден Толик Ивоник.

"Хоч би вже Марина дала йому ляща, щоб не позорив її та дітей, чи що?Йому справді лікуватись треба", - особо отметила Алена Новак.

Напомним, ранее в Хмельницком Порошенко пригвоздили к позорному столбу.

Также ранее президент Петр Порошенко со сцены в Каменец-Подольском назвал скандального блогера Анатолия Шария "кремлевским ублюдком", а его сторонников − "выб*ядками".