"Ганьба, ганьба": в Хмельницком Порошенко пригвоздили к позорному столбу - опубликовано видео

Петр Порошенко / rayon.in.ua

Экс-президента Украины Петра Порошенко в городе Хмельницком, во время предвыборного тура его политсилы Европейская солидарность освистали и поносили местные жители.

Соответствующее видео было опубликовало в социальной сети Facebook. В ролике четко заметно как Порошенко бодрым шагом прохаживается по улицам Хмельницкого, "ручкаясь" с горожанами.

Однако в ответ на очередное "Доброго дня!" кто-то внезапно начинает кричать: "Ганьба!". Его почин мгновенно подхватили люди из толпу, из которой начал раздавателься возглас "Иди отсюда!" и прочие нелицеприятные для Порошенко слова.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко со сцены в Каменец-Подольском назвал скандального блогера Анатолия Шария "кремлевским ублюдком", а его сторонников − "выб*ядками".