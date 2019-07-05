"Нанимают выб*ядков": Порошенко опозорился на митинге в Каменец-Подольском

Петр Порошенко опустился до примитивной ругани / Reuters

Во время поездки в Хмельницкую области, в ходе встречи с жителями Каменца-Подольського, экс-президент Петр Порошенко со сцены назвал скандального блогера Анатолия Шария "кремлевским ублюдком".

Таким образом он отреагировал на присутствие на его встрече нескольких человек с красными шариками, которые оказались сторонниками Шария.

"За кремлевские деньги они нам нанимают таких выб*ядков", - выкрикнул Порошенко в микрофон, указывая на своих оппонентов.

"Позор вам! Позор!", - истерично голосил Порошенко со сцены.

Кроме того, Порошенко также отметил, что "негоже мужчине в 20 лет играться с шариками".

Кроме того, Порошенко также пригрозил своим оппонентам физической расправой: "С шариками – вот ты, мужчина, тебе уже 40 лет, иди служить в армию, не стой с шариками. Закончится это тем, что вас побьют эти люди".

Напомним, ранее у президента Владимира Зеленского увидели происки Порошенко в регистрации Клюева и Шария на выборах в Раду.