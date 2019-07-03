"Месть Пети за президентские": ЦИК сняла Шария с выборов в Раду

Шарий уже не идет на выборы в Раду / 24СМИ

3 июля, в среду, Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию скандального блогера Анатолия Шария в качестве кандидата в народные депутаты Украины.

Об этом сообшил пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко, передает УП.

По информации, регистрацию кандидата Анатолия Шария, выдвиженца Партии Шария, Центральная избирательная комиссия приняла единогласно.

Основаниями стало письмо СБУ в ЦИК от 3 июля, в котором сообщалось, что Анатолий Шарий выехал из Украины 24 января 2012 года через пункт пропуска Зерновое на территорию РФ поездом "Ковель-Москва", а после этого в Украину не возвращался.

22 июля 2012 года Нидерланды проинформировала Генеральную прокуратуру Украины о наличии статуса беженца у Шария.

Суды и правоохранительные органы в течение разных периодов получали от Интерпола информацию о пребывании этого человека в Нидерландах и Литве.

СБУ считает, что Шарий ни находился на территории Украины с 24 января 2012 года.

В свою очередь, супруга Анатолия Шария – Ольга Шарий, рассказала в социальной сети Facebook подробности ситуации.

"Изначально ЦИК не допустила Анатолия к выборам. Мы пошли в суд - и выиграли его. Почему? ЕДИНСТВЕННЫЙ орган, который может предоставить компетентную информацию о нахождении в стране - пограничная служба.

У пограничной службы база. Последние пять лет данных о въезде и выезде нет. Значит мы можем идти на выборы. Суд это признает.

ЦИК опять отказывает: вон же в прессе пишут, что он заграницей. И его жена на ОБСЕ сказала, что они живут в Европе. "Не принимаем решение суда", - пишет Ольга.

По ее словам, потом они обратились в Верховный суд.

"У Верховного суда есть наш документ доказывающий, что отметок о выезде и въезде нет. Доказательства ЦИК - инфа из открытых источников. Это не доказательство. Мы выигрываем. Нас нужно зарегистрировать.

При этом регистрируют Саакашвили, у которого гражданство 4 (!) года, полтора года из которых он находился заграницей. Регистрируют. Ок.

Читайте такжеШарий собрался в Раду и зарегистрировал свою партиюМы сразу говорим - ребята, мы относимся к этому легко. Нам не суть. Ну есть история с регистрацией Авакова, Кузьмина, Шкиля, Саакашвили. Но тут подключаются порохоботы. Тут подключается сам Порошенко и вся его партия. И тут уже вопрос того, что есть решение Верховного суда. Есть презумпция невиновности и мы показали, что отметок о пересечении НЕ СУЩЕСТВУЕТ", - пишет Ольга Шарий.

Ольга Шарий подчеркнула, что после этого началась "месть Пети за президентские".

"Начинается ДАВЛЕНИЕ на суд и ЦИК. Опять, повторю. Суть не в мандате, выборах. Суть в том, что мы увидели откат в прошлое.

И вот. После всего, жирную точку в регистрации ставит не Порох, не Парубий, а руководитель студии "Квартал-95" Баканов, глава СБУ, который лично подписывает бумагу о том, что СБУ известно, как Шарий уехал в 2012. Но это не компетенция СБУ и это НЕ ОФИЦИАЛЬНАЯ информация. Они предоставляют это опять, как ОТКРЫТУЮ информацию.

Команда Зе выполнила приказ президента Порошенко. Поклонилась и сказала: "слушаюсь", - высказалась Шарий.

Ранее сообщалось, у Зеленского увидели происки Порошенко в регистрации Клюева и Шария на выборах в Раду.

Также ранее сообщалось, ЦИК зарегистрировал скандального Шария кандидатом в нардепы.