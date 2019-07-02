Железная пята зрады: ЦИК зарегистрировал скандального Шария кандидатом в нардепы

Анатолий Шарий / 24СМИ

Центризбирком зарегистрировал скандального видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в нардепы на досрочных выборах в Верховную Раду, запланированные на 21 июля 2019 года.

За такое решение проголосовали 10 членов комиссии, один высказался против, еще − пятеро воздержались.

Кроме того, ЦИК зарегистрировала кандидатом под №5 в списке Партии Шария Евгения Евтухова. "За" были 14 человек, воздержались − двое.

К слову, до этого ЦИК отказывала Анатолию Шарию в регистрации кандидатом, однако допустила его политсилу к участию в выборах.

Напомним, ранее Анатолий Шарий публично, через собственный сайт, объявил о регистрации своей партии в Минюсте. До этого Шевченковский районный суд Киева отменил заочный арест и розыск блогера по делу о стрельбе в ходе конфликта в столичном McDonalds в 2011-м