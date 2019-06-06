Шарий собрался в Раду и зарегистрировал свою партию

Анатолий Шарий / Facebook

Скандальный украинский видеоблогер Анатолий Шарий публично, через собственный сайт, объявил о регистрации своей партии.

С собственной политсилой он намеревается принимать участие в досрочных выборах в Верховную Раду.

По словам Шария, его партия официально была зарегистрирована в украинском Минюсте. Согласно Единому государственному реестру предприятий и организаций Украины (ЕГРПОУ), кодовый номер Партии Шария — 39644910.

Напомним, что ранее Шевченковский районный суд Киева отменил заочный арест и розыск Шария по делу о стрельбе в ходе конфликта в столичном McDonalds в 2011-м. В украинской прокуратуре немедленно собрались обжаловать решение суда.