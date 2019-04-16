Прокуратура обжалует решение суда по делу скандального блогера Шария

16 апреля 2019, 19:19

По мнению следователей, дело против скандального видеоблогера Анатолия Шария не нуждается в дорасследовании.

Шарий
Анатолий Шарий / 24СМИ

Решение Шевченковского райсуда столицы Украины, согласно которому отменяется предыдущая мера пресечения для скандального видеоблогера Анатолия Шария, а будет обжаловано украинской прокуратурой.

Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии "Укринформу".

По ее словам, следователи полагают, что отсутствуют основания для того, чтобы дело Шария было отправлено на дорасследование – как то решил Шевченский райсуд.

"Принимая такое решение, суд не предоставил оценку собранным во время досудебного расследования доказательствам, поэтому мы обжалуем это решение суда в Киевском апелляционном суде", − заявила Максимец.

Напомним, что ранее Шевченковский районный суд Киева отменил заочный арест и розыск Шария по делу о стрельбе в ходе конфликта в столичном McDonalds в 2011-м.

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Киев прокуратура Шевченковский суд Анатолий Шарий
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