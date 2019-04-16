"Если вам мало Савченко с Рубаном": киевский суд отменил розыск и заочный арест блогера Шария

Киевский суд отменил розыск и заочный арест блогера Шария / 24СМИ

В Киеве Шевченковский райсуд отказался инициировать экстрадицию, а также отменил розыск и заочный арест популярного видеоблогера Анатолия Шария.

Как пишут Украинские новости со ссылкой на материалы суда, дело вернули на дополнительное расследование в прокуратуру.

Речь о деле против Шария по факту применения им огнестрельного оружия в 2011 году во время конфликта в ресторане MacDonalds с другим посетителем.

С июля 2013 года Шарий имеет статус беженца в Нидерландах. В экстрадиции голландцы украинцам отказали в соответствии с Женевской конвенцией 1951 года и Директивой Европейского Союза.

А с 27 февраля 2014 года международный розыск обвиняемого прекратил и Интерпол.

В 2014 году блогер получил еще и статус политического беженца в Литве.

В мае 2018 года, по словам украинских правоохранителей, розыск Шария еще продолжался, а в августе того же года суд возобновил рассмотрение дела, остановленного в 2012 году, по просьбе адвоката Шария. Его защита требовала вернуть уголовное дело на дополнительное расследование из-за неполноты досудебного следствия.

В соцсетях уже отметили: "Если вам мало было Савченко с Рубаном, то вот вам решение по Шарию", "Когда уже Ефремова выпустят?", "Оттепель прям. А 20 й съезд будет?" и т.п.

Сам Шарий пояснил, что его сняли с розыска по одному из дел, а всего их было два.

Напомним, ночью 16 апреля Савченко и Рубан вышли на свободу из зала суда. Суд принял такое решение в связи с истечением меры пресечения.

Как сообщалось, следствие обвиняет Савченко и руководителя организации Офицерский корпус Владимира Рубана в том, что они планировали обстрелять дома в правительственном квартале Киева, физически устранить руководство Украины, а потом захватить здание Верховной Рады.