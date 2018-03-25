Дело Савченко-Рубана: выяснилось, кто стоит за "хаосом, который нужно посеять хаос в Украине"

Стало известно, кто дал задачу посеять хаос в Украине, о котором говорил Владимир Рубан.

"Нужен хаос, хаоса бояться не нужно – хаосом нужно управлять", – говорил Рубан на видео, которое СБУ показало в доказательство планирования будущих терактов.

При этом "Теория управляемого хаоса" изложена в "Доктрине Герасимова", автор которой – начальник Генштаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов. Суть доктрины – ведение войны не военными методами. Как пишет replyua.net, об этом в своем блоге пишет военный волонтер и блогер Мирослав Гай.

По его словам, нанося теракты по инфраструктуре, организовывая революции, бунты посредством активных мероприятий информационно-психологических операций, дезинформируя, дискредитируя органы управления противника, спонсируя праворадикальные организации создаются условия для социально-политической дестабилизации. Страна противника ввергается в хаос – тот самый, о котором говорил Рубан.

Гай считает, что при потери управлении и уничтожении инфраструктуры социальными катаклизмами противник теряет возможность вести боевые действия. Появляется возможность его частичной или полной оккупации, или приведения во власть лояльных России сил иногда под видом патриотических. Военные и невоенные методы в этой теории распределяются приблизительно 20% на 80% в пользу последних. Теракты являются важной составляющей этой доктрины.

Ранее генерал-разведчик объяснил, зачем Россия отпустила Савченко из плена. ФСБ использует, как прямую вербовку, так и психологически-ориентированное использование.

Напомним, 23 марта суд постановил взять Надежду Савченко под стражу до 20 мая 2018 года без права внесения залога. Нардепу инкриминируют ряд статей, в частности, подготовку теракта и незаконное владение оружием.

Защита Савченко заявила, что будет подавать апелляцию на арест нардепа.