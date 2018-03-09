Владимир Рубан

Дата рождения

16 августа 1967 года. Семья Рубана переехала в Киев из села Зазимье, Броварского района.

Образование

Окончил школу в Киеве в 1984 году.

В 1989 году окончил Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков по специальности летчик-инженер (командно-тактическая истребительная авиация, спецкурс авиационной разведки), Л-39, МиГ-21.

В 1991 году окончил курсы обучения в ЦПЛС РА, МиГ-25 РБ. Кроме того, обучался тактике, стратегии управления войсками, аналитической и разведывательной работы.

В 2012 получил диплом Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. Магистр государственного управления в сфере национальной безопасности.

Бизнес-деятельность и общественная работа

После увольнения в запас из военно-воздушных сил СССР 8 июля 1991 в звании старшего лейтенанта занимал руководящие должности в коммерческих и общественных организациях, государственных структурах.

С 2004 по 2008 года работал в полиграфическо-издательской сфере, учредил несколько предприятий, которые активно формировали пророссийские позиции в литературе и образовательной сфере.

В 2013 примкнул к движению "Украинский выбор". В том же году создает общественную организацию "Офицерский корпус". При этом новая организация заявляла о несогласии с курсом на евроинтеграцию Украины, а также осуждала протестующих на Майдане. Впрочем, позднее члены ОК резко изменил риторику и вступил в ряды Самообороны Майдана.

В 2015 Рубан зарегистрировал партию "Офицерский корпус", которая приняла участие в местных выборах.

Переговорщик по освобождению пленных на Донбассе

В мае 2014 Рубан вместе с ОК начал заниматься освобождением заложников из плена боевиков "ЛДНР". В том же году в Днепропетровске учредил Центр освобождения пленных. Центру удалось добиться освобождения более 600 пленных.

В то же время в феврале 2017 года вместе с Надеждой Савченко совершил резонансную поездку на временно оккупированную территорию ОРДЛО, нарушив порядок пересечения линии разграничения. После этого Служба безопасности Украины аннулировала разрешение Рубана на выезд в ОРДЛО, а в СМИ эта поездка получила широкий негативный отклик.

Критика и обвинения в симпатии к боевикам

В адрес Рубана звучали неоднократные обвинения в симпатии к боевикам "ЛДНР". Он сам высказывался в поддержку сепаратистов на Донбассе, а также обвинял украинских военных в обстреле мирных кварталов на неподконтрольных территориях. При этом Рубан обвинял официальные украинские власти в затягивании переговоров по освобождению заложников.

Кроме того, звучали обвинения в адрес Рубана о заработке на освобождении пленных во время обменов.

В 2015 году освобожденный из плена боевиков "ЛДНР" боец батальона "Донбасс" Дмитрий Кулиш при встрече обвинил Рубана в дружбе с боевиками. Он подчеркнул, что Рубан ничего не решает в деле об обмене пленными, а списки людей на освобождение ему диктует глава "Украинского выбора" Виктор Медведчук по телефону.

"Стечкин" где трофейный, подаренный в "ДНР", где он?", - спросил Кулиш у растерянного Рубана. Он также обвинил Рубана в том, он пропивал его в ресторане вместе с главарем террористов "ДНР" Александром Захарченко.

Видео с обвинениями Кулиша, которые он говорит в лицо Рубану, стало резонансным и заставило многих усомниться в заявлениях главы ОК о своей деятельности по освобождению пленных на Донбассе.

Задержание с арсеналом оружия

8 марта 2018 года на КПВВ на линии разграничения правоохранители задержали Рубана якобы с арсеналом оружия, который был скрыт в мебели, погруженной авто.

Рубана подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украина.

В сообщении о подозрении главе "Офицерского корпуса" указывалось, что он готовил покушения на ряд высокопоставленных чиновников Украины - президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова.

Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что не знал о наличии в автомобиле оружия.

9 марта суд избрал Рубану меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 60 суток.

Президент Петр Порошенко поручил главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку лично проконтролировать расследование дела Рубана.

В свою очередь Грицак доложил, что Рубан в составе преступной группы готовил масштабные террористические акты, а преступная деятельность группы, в которую входил Рубан, документировалась в течение длительного времени. По его словам, уровень террористической угрозы для украинцев был самый большой со времен независимости.

Грицак также заявил, что Службе безопасности удалось предотвратить масштабные теракты, которые должны были быть совершены в ближайшее время в Киеве и других городах. По его словам, Рубан перевозил с неподконтрольных территорий оружие, боеприпасы, взрывчатку, пулеметы и другие военные средства поражения в сговоре с главарями террористической организации "Донецкая народная республика".

Интересные факты

В 1989 году сменил фамилию Гарбузюк на Рубан.

В СМИ нередко был представлен как "генерал-полковник", однако еще в 2012 году фигурировал как ответственный за размещение статей научного семинара, что соответствует уровню научного или офицера младшего звена.