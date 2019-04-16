Савченко и Рубан вышли на свободу из зала суда

Савченко и Рубан вышли из тюрьмы / УНИАН

Броварской суд Киевской области вечером 15 апреля освободил из-под стражи Владимира Рубана и народного депутата Надежду Савченко.

"Я показала, как за свободу нужно бороться. Я желаю каждому несправедливо осужденному свободы. Я не нарушаю правила, я не убегаю за границу, как гарантировали прокуроры. Я не убегаю из Украины потому что я Герой Украины. И для меня Украина не пустое слово. Я буду бороться за Украину", - заявила Савченко в зале суда.

Суд принял решение об освобождении задержанных, поскольку их предыдущая мера пресечения истекла, а новую судьи на текущем заседании не избрали.

Прокуроры могут выступить с ходатайством об избрании меры пресечения Савченко и Рубану на следующем заседании суда, которое запланировано на 7 мая. До этого времени арестанты будут находится на свободе.

Напомним, следствие обвиняет Савченко и руководителя организации Офицерский корпус Владимира Рубана в том, что они планировали обстрелять дома в правительственном квартале Киева, физически устранить руководство Украины, а потом захватить здание Верховной Рады.