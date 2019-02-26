Савченко в суде рассказала, хотела ли взорвать пол-Киева

Надежда Савченко в суде / УНИАН

Во вторник, 25 февраля, во время заседания Верховного Суда Украины известный телеведущий и медиаменеджер Дмитрий Гордон взял флеш-интервью у скандального внефракционного депутата Надежды Савченко − обвиняемой в попытке захвата власти и подготовки теракта.

Она ответила Гордону на прямой вопрос, мол − "хотела ли ты взорвать пол-Киева?".

"Хотела ли я? Как у каждого здравомыслящего, нормального человека, у меня Читайте такжеСавченко рассказала, кто мешает ей стать кандидатом на президентских выборахпоявляются обыкновенные шуточные желания. Острые, саркастические. И да, я хотела, но хотеть и сделать – это не одно и то же. Но не пол-Киева, Дмитрий. Учти, пожалуйста − не пол-Киева! Мы говорим только о Верховной Раде. И у нас об этом говорят все люди на кухне. Все об этом говорят, юморят и улыбаются. И это нормально. За слова и за мысли не сажают. Но не пол-Киева, а Верховную Раду. Не путайте, пожалуйста", − заявила Савченко.

На вопрос Гордона, была ли она завербована российской спецслужбой ФСБ, нардеп ответила строго отрицательно.

"Нет, никогда не была и никогда не буду. Хотя бы по той причине, что вербовке не поддаюсь. И агентом СБУ тоже не буду", − рассказала она.

Напомним, следствие обвиняет Савченко и руководителя организации "Офицерский конкурск" Владимира Рубана в том, что они планировали обстрелять дома в правительственном квартале Киева, физически устранить руководство Украины, а потом захватить здание Верховной Рады.