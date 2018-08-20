Дело Савченко и Рубана: Суд вынес решение о мере пресечения

Владимир Рубан / УНИАН

В столице Украины Шевченковский райсуд продлил руководителю организации "Офицерский корпус" Владимиру Рубану срок содержания под стражей до 8 сентября нынешнего года.

Соответствующее сообщение опубликовал на своей странице в соцсети Facebook опубликовал его адвокат Валентин Рыбин.

"Владимиру Рубану сегодня продлили меру пресечения в виде содержания под стражей только до 08.09.18", − написал он.

Напомним, СБУ задержала Надежду Савченко в середине марта, ее подозревают в подготовке террористического акта в центре Киева и убийства ряда представителей украинской власти, включая президента Петра Порошенко.

Ранее сообщалось, что следователи Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины закончили расследование уголовного дела против депутата Надежды Савченко и руководителя организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана по подозрению в подготовке терактов в Киеве.

Позже Савченко написала письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой о помощи.

Савченко также решила засудить Генпрокуратуру за "порочащую информацию". Нардеп передала исковое заявление через своих адвокатов.