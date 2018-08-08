Савченко решила засудить Генпрокуратуру за "порочащую информацию"

Надежда Савченко

Внефракционный нардеп Надежда Савченко через своих адвокатов обратилась в суд с требованием взыскать с украинской Генпрокуратуры 1 гривну - за распространение порочащей ее информации.

Соответствующее сообщение опубликовал портал «Украинские новости». Согласно имеющимся данным, Савченко просит суд признать недостоверной, унижающей честь и достоинство информацию, распространенную во время судебного заседания 23 марта 2018-го в Шевченковском райсуде Киева во время ее ареста.

Нардеп просит опровергнуть информацию и взыскать с Генпрокуратуры компенсацию в размере одной гривны.

Напомним, ранее сообщалось, что следователи Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины закончили расследование уголовного дела против депутата Надежды Савченко и руководителя организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана по подозрению в подготовке терактов в Киеве. Позже Савченко написала письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой о помощи.