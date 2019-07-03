У Зеленского увидели происки Порошенко в регистрации Клюева и Шария на выборах в Раду

Богдан посоветовал обратиться к Порошенко в вопросах регистрации Клюева и Шария на выборах в Раду / president.gov.ua

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан обратил внимание, что решение о регистрации кандидатами в народные депутаты бышего главы АП беглого президента Виктора Януковича Андрея Клюева и скандального блогера Анатолия Шария приняла Центральная избирательная комиссия, которая "создана и управляется из Верховной Рады господином Парубием, и господином Порошенко".

Богдан также уточнил, что ЦИК зарегистрировала Клюева и Шария согласно решению судей Верховного суда, которых в своей время назначил Петр Порошенко.

"Экс-министра экономики господина Порошенко и экс-первого вице-премьер-министра по вопросам экономики господина Клюева объединяют годы совместной работы в правительстве Азарова, поэтому считаем, что все требования митингующих следует направить к руководству одной политической партии, которая заинтересована в дестабилизации ситуации в Украине", - отметил глава Офиса президента в комментарии журналистам из Торонто, где он сейчас находится с Владимиром Зеленским в рамках официального визита.

Кроме того, Богдан связал митинг, который состоялся в Киеве 2 июля после решения ЦИК, с Порошенко. При этом глава Офиса президента Зеленского уточнил, что в настоящее время происходит "активизация аудита деятельности господина Порошенко и его окружения по поводу разворовывания бюджетных средств, присвоения государственного имущества, принятия незаконных решений и распоряжений".

"И целью проведения соответствующих митингов является отвлечение внимания от этих расследований", - считает Богдан, передает Интерфакс-Украина.

Ранее сообщалось, 3 июля, в среду, народный депутат Украины Мустафа Найем сообщил, что одиозный экс-"регионал", бывший глава АП беглого президента Виктора Януковича Андрей Клюев уже не идет на выборы в Верховную Раду.

Напомним, ранее в Верховном Суде обьяснили решение с регистрацией в нардепы Клюева и Шария.

Также ранее Арсен Аваков "на пальцах обьяснил" ЦИК, почему экс-главу АП Януковича нужно снять с выборов в Раду.

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