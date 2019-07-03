"Чемоданы можно распаковывать":Клюев уже не идет на выборы в Раду

Клюев уже не идет на выборы в Раду / УНИАН

3 июля, в среду, народный депутат Украины Мустафа Найем сообщил, что одиозный экс-"регионал", бывший глава АП беглого президента Виктора Януковича Андрей Клюев не пойдет на выборы в Верховную Раду.

"Есть хорошая новость. Мы с Андреем Клюевым не идем на выборы. Я не хочу, а он скорее всего уже не сможет.

Центральная избирательная комиссия уже подготовила проект решения об отмене регистрации бывшего главы администрации Виктора Януковича на выборы в Верховную раду", - написал в своем телеграм-канале Мустафа Найем.

Читайте также"Сейчас поднимут вой": суд дал добро Клюеву избраться в новую РадуНардеп уточнил, что теперь Андрею Клюеву "чемоданы можно распаковывать, билеты на "Уголек" Донецк-Киев - сдать в кассу, а на ужин попроситься к Николаю Азарову - выпить горькую и продолжить коротать пенсию в селах подмосковья".

Напомним, ранее в Верховном Суде обьяснили решение с регистрацией в нардепы Клюева и Шария.

Также ранее Арсен Аваков "на пальцах обьяснил" ЦИК, почему экс-главу АП Януковича нужно снять с выборов в Раду.

Добавим, что экс-глава АП Януковича Андрей Клюев был зарегистрирован кандидатом в депутаты 2 июля.