В Верховном Суде обьяснили решение с регистрацией в нардепы Клюева и Шария

Андрей Клюев зарегистрирован кандидатом в нардепы в 46-м одномандатном избирательном округе / УНИАН

В Верховном Суде заявили, что не обязывали Центризбирком регистрировать бывшего главу Администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева и скандального видеоблогера Анатолия Шария кандидатами в нардепы.

Глава Кассационного административного суда при ВС Михаил Смокович во время брифинга заявил, что суд обязал ЦИК лишь продолжить рассмотрение иска кандидатов, и напомнил, что в Центризбиркоме имеют право отменить регистрацию, если будет достаточно доказательств о непроживании лиц на территории Украины.

"Суд не обязывал (ЦИК – ред.) регистрировать, а обязал продолжить рассмотрение. ЦИК должна была продолжить рассмотрение заявления орегистрации, а какой должен быть результат – я не комментирую. Мы сказали, что постановление об отказе в регистрации является незаконным, потому что недостаточно (доказательств – ред.). Если бы суд видел, что достаточно доказательств того, что лицо проживало на территории Украины, он обязал бы зарегистрировать", – сказал Смокович.

Так как доказательства ЦИК о пребывании Клюева и Шария за пределами страны базировались на информации из интернета - а именно словах жены видеоблогера о том, что она с семьей 7 лет проживает за рубежом, то предоставленных данных оказалось недостаточно.

"Доказательств, которые бы подтверждали ненахождение их на территории Украины, недостаточно. Такое есть понятие процессуальное - "достаточность доказательств", которое гласит, что достаточными являются доказательства, по которым мы четко можем сказать об определенных обстоятельствах. В данной ситуации мы должны четко сказать, что эти лица не находились на территории Украины", - сообщил Смокович.

Ключевыми для суда в подобных вопросах являются справки Госпогранслужбы, Таможенной службы, отметки в паспортах, которых ЦИК не предоставил.

Напомним, накануне бывший руководитель Администрации президента Януковича Андрей Клюев был зарегистрирован ЦИК кандидатом в нардепы на досрочных выборах в Раду. Почти сразу же после этого глава Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил о том, что Клюев официально числится в розыске и решение суда о его задержании никто не отменял.

Также ЦИК зарегистрировал скандального Шария кандидатом в нардепы.

Ранее Аваков "на пальцах обьяснил" ЦИК, почему экс-главу АП Януковича нужно снять с выборов в Раду.