Аваков "на пальцах объяснил" ЦИК, почему экс-главу АП Януковича нужно снять с выборов в Раду

Арсен Аваков / УНИАН

Глава украинского МВД Арсений Аваков в открытом письме к Центризбиркому объяснил, что бывший глава Администрации президента Виктора Януковича Андрей Клюев не находился в Украине с 2014-го и, соответственно, не имеет права участвовать в выборах народных депутатов.

На своей странице в социальной сети Facebook он опубликовал фотокопию письма и заявил о том, что надеется - "оно послужит основанием для принятия ЦИК решения о снятии с участия в выборах Андрея Клюева".

По данным МВД, Клюев выехал Украину в 2014-м вместе с экс-президентом Виктором Януковичем и не проживал на территории Украины в течение последнего пятилетия. Кроме того, по данным системы пограничников Аркан, с 201-го по 2019-й Клюев не пересекал границу Украины.

Напомним, накануне бывший руководитель Администрации президента Януковича Андрей Клюев был зарегистрирован ЦИК кандидатом в нардепы на досрочных выборах в Раду. Почти сразу же после этого глава Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил о том, что Клюев официально числится в розыске и решение суда о его задержании никто не отменял.