Клюев в розыске, его задержат: в ГПУ поведали о планах в отношении одиозного экс-"регионала"

ГПУ планирует задержать Клюева / УНИАН

Андрей Клюев, экс-регионал и бывший глава АП беглого президента Украины Виктора Януковича, который ранее был зарегистрирован кандидатом в депутаты, в настоящее время числится в розыске и существует решение суда о его задержании, рассказал начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.

"Есть постановление о задержании и доставке в суд. Конечно, оно должно реализовываться", - сказал Горбатюк, передает Громадське.

Как сообщил Горбатюк, Клюев в мае этого года информировал Интерпол о том, что он находится в России, а именно в селе Шульгино Одинцовского района Москвы.

Читайте такжеБратья Клюевы "вымыли" из двух госбанков Украины 800 миллионовТакже стало известно, что Клюев находится в национальном розыске по запросу Службы безопасности. Ему инкриминируют присвоение имущества, превышение власти и незаконное препятствование митингам. Датой его исчезновения указано 28 февраля 2014 года.

Отметим, вечером 2 июля на Майдане Независимости в Киеве активисты планируют провести протестную акцию из-за решения ЦИК о регистрации кандидатами в нардепы экс-главы Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.

Напомним, ранее Кассационный административный суд при Верховном суде Украины дал добро Клюеву избраться в новую Раду.

Также сообщалось, 11 июля 2018 года в Европе суд отменил санкции против соратника Януковича Андрея Клюева.