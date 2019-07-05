ГБР выясняет, зачем Порошенко снял 34 млн долларов наличными

Порошенко понадобилась крупная сумма наличными / УНИАН

Известный юрист, экс-первый зам Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что сотрудники Государственного бюро расследований заинтересовались причинами обстоятельств снятия в течении последнего месяца Порошенко 34 миллионов наличных долларов в Международном инвестиционном банке.

В Telegram Портнов написал, что Порошенко с 17 мая по 17 июня снимал суммы, эквивалентные 1-2 миллионам долларов в принадлежащем ему Международном инвестиционном банке.

По словам юриста, всего экс-глава государства за этот период обналичил 34 миллиона долларов.

Следователи ГБР проверяют данные факты в связи с делом о продаже завода Кузня на Рыбальском на предмет уклонения от налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.

Как ранее сообщалось, Портнов напомнил критикующему команду Владимира Зеленского бывшему главе государства Петру Порошенко, что именно он закрепил в Минских соглашениях амнистию боевиков и автономию для оккупированного Донбасса.

Напомним, на принадлежащем экс-президенту Петру Порошенко телеканале Прямой прошли санкционированные судом обыски с изъятием четырех томов правоустанавливающих документов.