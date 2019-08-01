Порошенко с семьей двумя самолетами улетел из Украины - СМИ

Петр Порошенко / GettyImages

Экс-президент Петр Порошенко транзитом через Турцию отправился в Объединенные Арабские Эмираты.

Чартер Порошенко 28 июля вылетел в Стамбул, а затем из Турции перелетел в Дубай, пишет Страна со ссылкой на источники в Госпогранслужбе.

Отмечается, что вместе с Порошенко на борту самолета находился Алексей Порошенко, Юлия Порошенко (жена Алексея) и Елизавета Порошенко (внучка экс-президента).

Кроме того, другая часть семьи экс-президента покинула Украину несколькими днями ранее, 23 июля. Так, рейсовым самолетом Киев – Мюнхен из Украины вылетели: Марина Порошенко, Евгения Порошенко (дочка), Михаил Порошенко (сын) и Александра Порошенко (дочка).

Напомним, ранее нардеп-беглец Александр Онищенко заявил о том, что Порошенко уехал из Украины не ради отдыха, а исключительно ради встреч с авторитетными западными лоббистами.