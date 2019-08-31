"Опять будет сидеть на Черниговщине": Луценко в день увольнения сделал глупость

31 августа 2019, 07:37

Луценко закрыл громкое дело и отобрал у следователей 20 уголовных производств на основании "неэффективного осуществления досудебного расследования".

Юрий Луценко
Юрий Луценко отличился в последний день работы в ГПУ / УНИАН

Не смог Юрий Луценко взять и спокойно уйти. В день, когда он завершал свою работу в должности генерального прокурора, Генеральная прокуратура Украины закрыла уголовное производство против бывшего первого заместителя спикера Верховной Рады Игоря Калетника, который является подозреваемым по делу о "диктаторских законах 16 января".

"В уголовном производстве по подозрению ряда бывших высокопоставленных чиновников, президента и народных депутатов Украины в организации и голосовании незаконным способом за "диктаторские законы" 29.08.2019 заместителем генерального прокурора Кизем С.М. без изучения материалов уголовного производства принято решение о закрытии производства по Калетнику И.Г. за отсутствием состава преступления в его действиях", - говорится в сообщении Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры в Facebook. 

Также стало известно, что перед самым увольнением 29 августа, между 18 и 19 часами, Луценко отобрал у следователей управления спецрасследований ГПУ 20 уголовных производств на основании "неэффективного осуществления досудебного расследования".

Читайте такжеЛуценко затаил обиду на Зеленского из-за женщины"30.08.2019, когда следователи управления специальных расследований в рабочем режиме пытались войти в ЕРДР для доступа к своим производствам, оказалось, что некоторые следователи лишены такой возможности", - сообщили в управлении и добавили,что по нескольким из этих дел следователи уже готовили подозрения.

Но это еще не вся глупость, которой отличился Луценко в день увольнения.

"Ну, и вишенкой на торте стал приказ Луценко, поступивший в УСР также 30.08.2019, которым главного военного прокурора Матиоса А.В., при наличии у него реального конфликта интересов, определили курирующим заместителем по работе УСР", - отмечают в ГПУ.

Отметим, в комментариях под сообщением украинцы нелицеприятными слова отозвались о Луценко.

"Побачимо. якщо ваша правда, то Луценко знову сидітиме у нас на чернігівщині. і кухоль, який він вкрав із зони, хай візьме", - предположил Владимир Лысенко.

"Гімном шепелявим був - гімном шепелявим і залишиться", - добавил Александр Антипец.

"Ганьба, до суду його", - сказала Генадий Ищенко.

Напомним, ранее Юрий Луценко развалил дело о коррупции в ГФС. Глава ГПУ изменил подследственность дела о должностных злоупотреблениях сотрудников ГФС, что сделало невозможным окончание расследования самого дела.

"За два года расследования детективы НАБУ провели необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств совершения преступления и собрали большое количество доказательств. Однако, чем ближе детективы подходили к финишной прямой, тем откровеннее были попытки устранения их от этого дела", - сказано в сообщении НАБУ.

Также ранее директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил о том, что генеральный прокурор Юрий Луценко не сотрудничает с НАБУ по делу судей Окружного административного суда Киева.

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