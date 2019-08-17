Испортил обедню: Луценко развалил дело о коррупции в ГФС - НАБУ

Юрий Луценко отказался помогать НАБУ / УНИАН

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) просят генерального прокурора Юрия Луценко, который ранее назвал дату своей отставки, вернуть им дело о должностных злоупотреблениях сотрудников ГФС.

По информации, в ведомстве хотят завершить расследование и привлечь нарушителей к ответственности.

Но глава ГПУ изменил подследственность дела о должностных злоупотреблениях сотрудников ГФС, что делает невозможным окончание расследования самого дела.

"За два года расследования детективы НАБУ провели необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств совершения преступления и собрали большое количество доказательств. Однако, чем ближе детективы подходили к финишной прямой, тем откровеннее были попытки устранения их от этого дела", - говорится в сообщении НАБУ.

Читайте такжеПорошенко и Луценко в Украине никто не тронет по одной простой причинеОтметим, 24 мая дело было передано в Государственное бюро расследований, однако генпрокурор в конце июня отменил это решение.

Отмечается, что 15 августа Луценко "по непонятным причинам" передал дело Национальной полиции. Именно за это, как утверждают в бюро, конечный бенефициар фигурирующих в деле компании предлагал сотрудникам НАБУ взятку.

Напомним, ранее директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил о том, что генеральный прокурор Юрий Луценко не сотрудничает с НАБУ по делу судей Окружного административного суда Киева.