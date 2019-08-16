Сытник обвинил Луценко: не сотрудничает с НАБУ по делу судей ОАСК

Артем Сытник и Юрий Луценко / УНИАН

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил о том, что генеральный прокурор Юрий Луценко не сотрудничает с НАБУ по делу судей Окружного административного суда Киева.

Таким образом глава НАБУ в интервью UA: Украинское радио прокомментировал расследовании дела о незаконном вмешательстве судей ОАСК в работу Высшей квалификационной комиссии судей.

Сытник напомнил, что написал письмо Луценко, чтобы тот передал дело судей ОАСК в НАБУ: "НАБУ не является основным органом в расследовании. Мы направили письмо в Генеральную прокуратуру с просьбой передать нам дело для того, чтобы мы были старшими следственной группы".

Директор Бюро отметил, что Луценко пока не ответил. "Как такое сотрудничество отсутствует. Я пытался ему позвонить, но он не взял трубку. На сегодняшний день это письмо не рассмотрено", - сказал Сытник.

Читайте такжеЛуценко обвинил Сытника: забыл заплатить за отдых в Ровенской области круглую суммуНапомним, 26 июля Национальное антикоррупционное бюро опубликовало записи разговоров судей Окружного административного суда Киева, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.

В НАБУ заявили, что записанные разговоры происходили между судьями ОАСК и другими лицами, которые причастны к преступлению.

Также детективы НАБУ вместе с управлением спецрасследований ГПУ нагрянули с обысками в Окружной административный суд Киева.

В Бюро заявили, что санкционированные обыски осуществляют "в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений головой и отдельными судьями ОАСК".