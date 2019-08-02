Главе Окружного админсуда Киева вручили подозрение

В Генпрокуратуре Павлу Вовку вручили подозрение / ZN.UA

Главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку вручено подозрение.

Эту информацию Громадському подтвердил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

Сообщается, что подозрение касается вмешательства в работу Высшей квалификационной комиссии судей.

Кроме Вовка, в Генпрокуратуру по повестке пришли судьи Иван Шепитко, Игорь Погрибниченко и Евгений Аблов. Их вызвали на 2 июля для вручения подозрений и допроса.

Напомним, 26 июля Национальное антикоррупционное бюро опубликовало записи разговоров судей Окружного административного суда Киева, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.

В НАБУ заявили, что записанные разговоры происходили между судьями ОАСК и другими лицами, которые причастны к преступлению.

Также детективы НАБУ вместе с управлением спецрасследований ГПУ нагрянули с обысками в Окружной административный суд Киева.

В Бюро заявили, что санкционированные обыски осуществляют "в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений головой и отдельными судьями ОАСК".