Скандальная жена Луценко решила уйти из Рады: СМИ назвали причину

Ирина Луценко / УНИАН

В пятницу, 1 ноября, народный депутат от партии Европейская солидарность Ирина Луценко написала заявление о сложении с себя депутатских полномочий.

Как рассказал Украинской правде источник в аппарате Верховной Рады, Ирина Луценко написала заявление в связи с состоянием здоровья.

Источник также подчеркнул, что жена экс-генпрокурора планирует работать в парламенте на ближайшей пленарной неделе.

О решении Луценко сложить мандат лидер партии ЕП Петр Порошенко проинформирован, добавило издание.

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Напомним, Ирина Луценко Ирина – любительница дорогих и вычурных нарядов. Так, на благотворительном вечере она появилась в платье за 50 тысяч гривен.

Также она засветилась на сьезде партии Порошенко с сумочкой почти за 100 тысяч гривен.

Кроме того, она как-то пришла в Раду в дорогих брендовых ботильонах за тысячу долларов, а до того выгуляла пиджак за $3 тысячи.